Toto je dôvod, prečo by ste mali okolo rastlín rozsypať pomarančovú kôru

Keď si nabudúce ošúpete pomaranč, kôru rozhodne nevyhadzujte! Ako sa ukázalo, aj obyčajná šupka z citrusového ovocia vie byť šikovným pomocníkom v záhrade. Žena, ktorá vlastní statok, vo videu na sociálnej sieti vysvetlila, ako pomocou šupiek z pomaranča ochránite rastliny pred škodcami.

"Obsahujú prírodný insekticíd s názvom D-limonén, ktorý pomáha odpudzovať vošky, komáre a biele mušky. Dokonca je známe, že odháňa aj chlpaté zvieratká vrátane našich domácich miláčikov, mačiek a psov. Nemajú radi vôňu citrusov, takže by sa mali držať ďalej," uviedla autorka videa. Na záberoch je vidieť hromadu plátkov pomarančovej kôry na drevenej doske na krájanie. V ďalšom zábere ich nakrájala na menšie kúsky, ktoré preniesla do záhrady a dosku položila na zem. Kúsky pomarančovej kôry rozsypala na zeminu pod rastlinami.

Viacerí komentujúci boli z tohto triku nadšení. Niektorí doteraz šupky iba sušili a použili do čaju, no po pozretí tohto videa ich budú dávať do záhrady.

Autorka videa v ďalšom komentári odhalila, že v záhrade používa okrem pomarančovej kôry ešte jednu zložku z kuchyne: "V záhrade používam aj škoricu. Oboje má odpudzovať mravce." Aj keď podľa nej pomarančové šupky nie sú tak účinné proti slimákom, môžete ich využiť ako návnadu