Takto sa dostanete do zamknutého auta pomocou lepiacej pásky

Ak ste sa dostali do situácie, kedy ste si zabuchli kľúče v aute a akútne ste sa doňho potrebovali dostať, možno vám napadlo rozbiť okno. V kritickej situácii je to ten najrýchlejší spôsob, ako sa dostať do zamknutého auta, no existuje aj šikovnejší a omnoho šetrnejší spôsob. Budete k tomu potrebovať len textilnú lepiacu pásku. Na sociálnych sieťach sa rozšírilo video, v ktorom policajt pomocou lepiacej pásky dokáže stiahnuť okno na zamknutom aute.

Tento trik sa môže hodiť aj v prípade, že v aute uviazne zviera alebo malé dieťa, ktoré nedokáže otvoriť dvere. Policajt vo videu vytvorí pomocou lepiacej pásky na okne obdĺžnik. V strede pásku prekríži do tvaru X a následne po stranách nalepí ďalšie dlhé kusy pásky. Tieto dlhé visiace kusy pásky koncami spojí, pretože tie budú slúžiť na ťahanie okna. Stačí pásku uchopiť a potiahnuť a okno dokážete otvoriť natoľko, aby ste cezeň prestrčili ruku a otvorili dvere.

Keď sa video s páskou začalo šíriť prostredníctvom rôznych video kanálov, viacerí ľudia vyskúšali trik na svojich autách. Niektorí zistili, že nie je potrebné vytvárať na okne obrazce a jednoducho stačí dostatočne veľkú plochu okna pokryť páskou a potom zatiahnuť za jeden dlhší kus pásky.

Policajt, ktorý naučil ľudí trik s páskou, predviedol ešte jednu metódu otvorenia okna, ktorá je založená na rovnakom princípe. Využíva však dva záchodové zvony, ktoré je potrebné zaistiť páskou, aby sa po skle nezošuchli. Prilepené zvony je potom potrebné uchopiť a znovu pohybom smerom dolu dokážete okno otvoriť.