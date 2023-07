Na hrade Strečno otvorili interaktívnu expozíciu o jeho majiteľoch a dejinách

Podľa riaditeľa Považského múzea v Žiline Michala Jureckého je rozdelená na časť o majiteľoch a správcoch hradu a časť o vojenských dejinách hradu.

Doplnil, že nová expozícia je prvou lastovičkou a naznačuje to, ako by mohli vyzerať expozície v celom hrade Strečno. „Táto časť je venovaná majiteľom hradu Strečno a zároveň vojenským udalostiam, ktoré sa viažu k hradu. Je to predovšetkým boj husitov a cisárskych vojsk v 15. storočí,“ priblížil.

Podotkol, že štúdiu expozícií v celom hrade spracovala pre múzeum externá firma, ktorá patrí medzi európsku špičku. „Vznikla na základe scenára kolegýň, archeologičky Andrey Slanej a historičky Martiny Bernátovej,“ dodal Jurecký.

Návštevníkov zároveň pozval na prvú tohtoročnú nočnú prehliadku hradu 19. júla. „Hrad skrýva rôzne tajomné príbehy. Jedným z nich je určite aj osud majiteľky Benigny Kiniži, ktorá údajne zniesla zo sveta troch manželov. Po prehliadke hradu čaká na návštevníkov pestrý program na nádvorí a poteší ich aj stredoveká kuchyňa Cechu Terra de Selinan,“ uzavrel riaditeľ Považského múzea.