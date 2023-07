Mladý Michalovčan sa na motorke Pionier vydáva na cestu okolo sveta

"Predpokladám celú trasu na osem mesiacov s celkovou dĺžkou 35.000 až 40.000 kilometrov," povedal v pondelok pred štartom pre novinárov.

Svoju dobrodružnú cestu nasmeroval na východ. „Začnem strednou Európou a Pobaltím, potom ma čaká európska časť Ruska a následne aj Sibír a ázijská časť až do Vladivostoku. Tam sa plánujem dostať trajektom do Južnej Kórey, odkiaľ chcem poslať motorku do Seattlu v USA,“ priblížil svoju najbližšiu kontinentálnu trasu.

Na nápad absolvovať takúto ďalekú cestu prišiel počas minulej expedície po Škandinávii. Dopravným prostriedkom je legendárna motorka vyrobená v Považskej Bystrici. „Povedal som si, že ak dôjdem 10.000 kilometrov, tak cesta okolo sveta by nemusela byť až taká nereálna. A keď som sa vrátil domov, hoci väčšinou býva, že od takýchto myšlienok sa upúšťa, mňa tá myšlienka stále držala,“ povedal.

Financie na cestu si zarábal prácou v Nórsku, s časťou pomohli aj sponzori. „Sám tomu doteraz neverím, že v podstate už mám všetko prichystané. Samozrejme, ešte ostáva kopa otáznikov, ktoré sa nedajú vyriešiť z domu a vyriešia sa až počas cesty,“ poznamenal.

Hovorí, že ak by sa mu podarilo cestu dokončiť, prekoná svetový rekord a stane sa najmladším človekom, ktorý obišiel svet na motorke. „Je to pre mňa taký malý bonus, nie je to pre mňa to hlavné, prečo idem do tejto expedície. V prvom rade si to chcem užiť a nabrať skúsenosti,“ dodal.