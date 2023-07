Medvedev tvrdí, že vojna na Ukrajine by sa mohla zmeniť na trvalý konflikt

DNES - 15:09

Moskva Správy » Zahraničné

Ruský exprezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyhlásil, že konfrontácia Moskvy so Západom potrvá celé desaťročia a že z vojny na Ukrajine by sa mohol stať trvalý konflikt. V pondelok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.

V rozhovore pre ruský denník Rossijskaja Gazeta Medvedev poznamenal, že vzťahy medzi Ruskom a krajinami Západu sú v súčasnosti „oveľa vyhrotenejšie“, než boli počas kubánskej krízy z roku 1962, keď sa svet ocitol na pokraji jadrovej vojny. Ruský exprezident, ktorý v posledných mesiacoch opakovane hrozil, že západná podpora Ukrajiny zvyšuje riziko jadrového konfliktu, vyhlásil, že hoci je „jadrová vojna možná, s najväčšou pravdepodobnosťou by nemala nijakých víťazov“. „Náš cieľ je jednoduchý – odstrániť hrozbu možného ukrajinského členstva v NATO. A dosiahneme ho, či už tak alebo onak,“ povedal Medvedev. Podľa pravidiel NATO sa do Aliancie neprijímajú krajiny, ktoré majú územné konflikty so svojimi susedmi. Medvedev práve v tejto spojitosti naznačil, že vojna na Ukrajine by sa mohla zmeniť na trvalý konflikt. Analytici tvrdia, že Medvedevovo vyhrážanie sa použitím vojenskej sily má za cieľ zastrašiť západné krajiny, aby už neposkytovali Ukrajine takú rozsiahlu vojenskú pomoc. Medvedev bol kedysi vnímaný západom ako na ruské pomery liberálnejší politik, avšak od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa vyprofiloval na jedného z najotvorenejších podporovateľov oficiálnej politiky Kremľa a útočnej vojny voči Ukrajine. Rétorika bývalého ruského prezidenta je od začiatku konfliktu na Ukrajine stále agresívnejšia, uvádza agentúra Reuters, podľa ktorej Medvedevove vyjadrenia aspoň sčasti odrážajú aj názory vedenia v Kremli. Zdieľať tento článok na Facebooku