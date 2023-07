Opitý muž zrazil na elektrokolobežke malé dievča

V nedeľu 2.7. došlo v obci Kľačany (okres Hlohovec) k zrážke dvoch kolobežkárov.

„58-ročný muž išiel smerom do parku, keď na chodníku narazil do 7 ročného dievčatka na kolobežke bez pohonu,” informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Dievčatko skončilo so zranenou nohou na zemi, záchranári ju ihneď previezli do piešťanskej nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy by nemalo ísť o ťažké zranenia.

Muž sa podľa polície dopustil viacerých chýb. Okrem porušenia povinností vodiča na e-kolobežke, jazdil muž navyše pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška ukázala pozitívny výsledok 0,37 mg/l, čo predstavuje 0,77 promile alkoholu v dychu. Vodiča bude za priestupky polícia riešiť v správnom konaní.