Auto vrazilo do reštaurácie plnej ľudí, do nemocníc previezli 14 zranených

DNES - 12:09

Do reštaurácie plnej ľudí v americkom štáte New Hampshire vrazilo auto a zranilo desiatky ľudí. V pondelok to uviedli miestne záchranné zložky, informuje agentúra AP.

Incident sa odohral v nedeľu v popoludňajších hodinách. Auto vrazilo do reštaurácie Looney Bin Bar & Grill, ktorá sa nachádza pri jazere Winnipesaukee v meste Laconia tak, že sa zastavilo až vo vnútri objektu. Záchranári priamo na mieste vyšetrili zhruba dve desiatky osôb a ďalších 14 previezli do okolitých nemocníc. Zákazníci neutrpeli život ohrozujúce zranenia, ale prevažne len tržné rany, pomliaždeniny a zranenia lýtok. „V reštaurácii sa v čase nehody nachádzalo veľa ľudí, keďže bol víkend a blíži sa i sviatok (Dňa nezávislosti)," povedal šéf miestnej požiarnej brigády Chad Vailancourt. Dodal, že samotná budova reštaurácie je značne poškodená. Agentúra AP dodáva, že príčina nehody je predmetom vyšetrovania.