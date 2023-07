Ako vyčistiť biele plastové stoličky: Takto budú v záhrade žiariť čistotou

Plastový nábytok hrá v záhradách prím hneď z niekoľkých dôvodov. Je lacnejší ako iné typy vonkajšieho nábytku, je ľahký, dá sa jednoducho uskladniť a pomerne dobre odoláva poveternostným vplyvom.

Spája sa s nimi však aj nevýhoda - ak ich pravidelne nečistíte, špina a poveternostné podmienky sa na nich poriadne podpíšu. Najmä, ak ide o biely plastový nábytok. Dá sa to však napraviť. Škvrny od trávy, blata, jedla, nápojov, miazgy zo stromov alebo vtáčieho trusu by ste mali vyčistiť čo najrýchlejšie. Ak ste to však nestihli, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Najskôr si pripravte priestor, kde budete nábytok čistiť. Na slnečnom mieste a v blízkosti záhradnej hadice rozprestrite plachtu, aby ste náhodou nepoškodili trávnik. Následne na plachtu presuňte plastové stoličky či iný nábytok, ktorý chcete vyčistiť.

Pripravte čistiaci roztok

Na biele plastové stoličky funguje niekoľko čistiacich roztokov. Pred samotným čistením však skontrolujte nábytok, či na ňom nie je pleseň. Ak sa na stoličkách pleseň nachádza, zmiešajte v rozprašovači roztok 25 percent vody a 75 percent destilovaného bieleho octu. Naneste na plesne a počkajte asi 10 minút. Až potom sa pustite do celkového čistenia.

Môžete si vytvoriť niektorý z týchto roztokov:

Zmiešajte vo vedre približne 4 litre vody a jednu štvrtinu šálky saponátu.

Zmiešajte 4 litre vody s pol šálkou jedlej sódy.

Do 4 litrov vody pridajte jednu štvrtinu šálky univerzálneho čističa a zmiešajte.

Stoličky umyte vytvoreným roztokom v smere zhora nadol, aby ste tak zachytili kvapky špinavej vody. Na silne znečistené miesta použite sódu bikarbónu. Nasypte ju na špongiu alebo kefu. Sóda bude pôsobiť ako jemné brúsne činidlo.

Keď zbavíte stoličky nečistôt, dôkladne ich opláchnite záhradnou hadicou. Ak sú čisté a biele, osušte ich handričkou alebo nechajte voľne vyschnúť na vzduchu a slnku. Ak sú stále špinavé, prejdite na ďalší krok.

Bieliaci roztok na odolnejšiu špinu

Ak stoličky stále vyzerajú špinavo, tak si na pomoc vezmite bieliaci roztok na kyslíkovej báze. Kyslíkové bielidlo je pomaly pôsobiace jemné bieliace činidlo, ktoré odstraňuje škvrny a rozjasňuje plasty. Funguje pomalšie ako chlórové bielidlo, je menej korozívne a je šetrnejšie k životnému prostrediu.

V závislosti od toho, ako veľmi sú stoličky špinavé, skombinujte 4 litre vlažnej vody s pol až jednou šálkou práškového kyslíkového bielidla vo vedre. Dobre premiešajte, aby sa prášok rozpustil.

Pri práci používajte gumené rukavice, špongiu alebo nylonovú kefu s mäkkými štetinami. Roztok nechajte pôsobiť na stoličkách aspoň 15 minút.

Stoličky následne dobre opláchnite záhradnou hadicou a osušte utierkou alebo nechajte voľne vysušiť.