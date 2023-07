Tento trik s umývačkou riadu radšej vôbec neskúšajte

Čistenie starších tenisiek je namáhavé a zriedka poskytuje také výsledky, na ktoré by sme boli hrdí. Svet internetu preto prišiel na spôsob, ako si túto povinnosť zjednodušiť, hoci nie všetci sú jeho zástancami.

Podľa čoraz populárnejšieho triku je potrebné „oprať“ tenisky v umývačke riadu, vďaka čomu sa vyhnete ručnej práci navyše. Lynsey Crombieová, ktorá sama seba pasuje za Kráľovnú upratovania, však upozorňuje, že tento postup môže viesť jedine k trvalému znehodnoteniu vašej obľúbenej obuvi.

Crombieová v epizóde britskej relácie This Morning priznala, že sa s trikom prvýkrát stretla vo svete sociálnych sietí. Jeho pointou je vložiť špinavé tenisky do umývačky a nechať ich vyčistiť pomocou bežného umývacieho cyklu.

Domáca gazdiná sa preto rozhodla vyskúšať trik na vlastných teniskách, ktoré si obúva pri venčení psa. Výsledky ju však nepríjemne prekvapili. Namiesto čistých a sviežich tenisiek si totiž z umývačky vytiahla pár zničených topánok.

„Tu sa natrhli, vnútro sa celé vybralo von a ružová zafarbila aj šnúrky,“ podotkla Crombieová, podľa ktorej za to môže horúca voda, ktorá rozpustila lepidlo na teniskách, čo malo za následok výslednú katastrofu.

Po procese utrpel aj samotný stroj – Crombieová v ňom na spodku našla kusy látky, takže ho bolo potrebné vyčistiť.

Linsey však tvrdí, že niektoré druhy oblečenia je predsa len možné očistiť aj pomocou umývačky riadu – napríklad šiltovky, ktoré by ste naopak nemali klásť do práčky, pretože tá by pri praní mohla poškodiť šilt.