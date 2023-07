Zmeko volá po zvýšení pripravenosti záloh Ozbrojených síl SR

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR Daniel Zmeko to uviedol na tohtotýždňovom veliteľskom zhromaždení.

„Jedinou schodnou cestou, ako zvýšiť pripravenosť záloh, je zmena mobilizačného systému a jeho zreálnenie s dostupnými a personálnymi a vecnými zdrojmi,“ zdôraznil.

Znovuzavedenie povinnej vojenskej služby vedenie armády podľa Zmeka nepovažuje za reálne. Ako skonštatoval, vyžadovalo by si to najmä celospoločenský konsenzus, ale aj zásadné zvýšenie zdrojov na prevádzku ozbrojených síl. Éra povinnej vojenskej služby sa na Slovensku skončila v roku 2005.

Aktívne zálohy slúžia predovšetkým na prípravu pre prípadný výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Záujem o vstup do aktívnych záloh je nízky. Napríklad minulý rok sa prihlásilo 86 ľudí. Aktuálne je do 29. septembra otvorené prihlasovanie do záloh na rok 2024.

O zaradenie do aktívnych záloh môže požiadať vojak v zálohe, teda človek, ktorý už slúžil v Ozbrojených silách SR, absolvoval povinnú vojenskú službu, dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov, napríklad bývalí policajti či hasiči. Novela, ktorá mala otvoriť aktívne zálohy aj občanom bez vojenských skúseností, z dielne Ministerstva obrany SR v marci neprešla v parlamente.