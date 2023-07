Mastné vlasy aj kvôli kefe či hrebeňu: Túto chybu pri starostlivosti o ne neopakujte!

Spoločnosť vyrábajúca vlasovú kozmetiku Philip Kingsley je etablovaná najmä na britskom trhu, no jej výrobky sú čoraz populárnejšie aj v našich končinách. Jej majiteľka Anabel Kingsleyová je skúsená znalkyňa vlasov a starostlivosti o ne, a tak sa s denníkom Mirror podelila o niekoľko svojich postrehov z profesionálneho života.

Kingsleyová považuje za jednu z najvýraznejších chýb starostlivosti o vlasy nedostatočné čistenie hrebeňa a kefy. Na týchto pomôckach sa totiž po každom česaní usádzajú stopy mazu, ktoré sa následne prenášajú na čisté vlasy.

„Umývajte kefu každé dva až štyri týždne,“ radí Kingsleyová. „Ťažké stajlingové výrobky zamasťujú korienky rovnako ako špinavá kefa.“

Za najčastejší dôvod mastenia vlasov Kingsleyová označila nedostatočné zmývanie vlasov a používanie kondicionéra, ktorý je príliš ťažký na vlasovú textúru používateľky. Pri šampónovaní je okrem toho dôležité sústrediť sa na dôsledné premasírovanie pokožky, ktoré by nemalo trvať menej ako minútu.

Ešte predtým, ako si nanesiete kondicionér, je potrebné vlasy dôkladne opláchnuť, aby v nich neostali žiadne zvyšky produktu. „Pri správnom aplikovaní správneho typu kondicionéra nedôjde k masteniu alebo nadmernému lesku vlasov,“ tvrdí Kingsleyová.

Podľa odborníčky sa však môže stať, že k prílišnému masteniu vlasov prispeje aplikovanie nadmerného množstva kondicionéru, nevhodný typ kondicionéru alebo jeho aplikácia príliš blízko ku korienkom či jeho nedostatočné vymytie.

Ako by mala vyzerať správna dávka? „To záleží od dĺžky a hrúbky vlasov. Pri šampóne obvykle stačí množstvo o veľkosti 50-centovej mince,“ pokračuje Kingsleyová. „Kondicionér by ste mali naniesť do strednej dĺžky a koncov vlasov, nie ku korienkom. Začnite s malým množstvom a ak sú vlasy stále zamotané alebo drsné, postupne pridajte viac.“

Najlepší spôsob, ako zlepšiť kvalitu vlasov, je podľa Kingsleyovej jesť tri väčšie jedlá denne, pričom by mali obsahovať vyváženú porciu bielkovín, zložených sacharidov, zdravých tukov a rôznorodé vitamíny a minerály. Odborníčka na záver podotýka, že každá drobná zmena stravovacích návykov sa odrazí aj na kvalite vlasov.