Ministerstvo školstva: Nočná tragédia pripomína, že oblasť duševného zdravia nesmieme prehliadať

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) to uviedlo v súvislosti s nálezom mŕtveho muža v priestoroch školy na Skalickej ceste v Bratislave po požiari, ktorý mal vzniknúť úmyselne. Pozostalým vyjadrilo úprimnú sústrasť. Cíti tiež hlboký zármutok a spolupatričnosť so školou, ktorú táto udalosť postihla.

„Uvedomujeme si, že to nie je výsledkom zlyhania učiteľov. Stojíme na ich strane. V takýchto situáciách si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité je sa intenzívne zamerať na oblasť duševnej pohody. Je potrebné vedieť, čo naše deti, žiakov trápi a ako im s tým pomôcť,“ uviedol šéf rezortu školstva Daniel Bútora.

Ministerstvo školstva považuje oblasť duševného zdravia za jednu zo svojich priorít. Spolu s priamo riadenými organizáciami pripravilo množstvo materiálov a usmernení, ako krízové situácie zvládať. „Či už formou zmeny obsahu vzdelávania, ktorá je obsiahnutá v pripravovanej kurikulárnej reforme, ale napríklad aj podporou aktivít v rámci neformálneho vzdelávania, liniek pomoci, nízkoprahových programov pre mládež, informačných a poradenských služieb pre mládež, alebo aj podporou dobrovoľníckych príležitostí pre mládež,“ načrtlo.

Ako upozornilo ministerstvo, schválená novela školského zákona zavádza podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov s akoukoľvek špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou. Vzniká tiež pozícia sociálneho pracovníka pre oblasť školstva, čo má pomôcť riešiť oblasť rizikového správania a spolu s podpornými opatreniami zaviesť nový efektívny nástroj.

Realizovanie prevencie na školách je podľa MŠVVaŠ v kompetencii školských psychológov a odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Súčasťou je rozhodnutie, akou formou sa prevencia uskutoční.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) spracoval tiež procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ako aj štandard ku krízovej intervencii. „Ide o návod, ako by mali odborní zamestnanci so žiakmi pracovať počas krízovej situácie aj na škole,“ poznamenal rezort.

Na školách sú možnosti pomoci a prevencie priamo od školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov až po celé školské podporné tímy. „Ideálne by bolo, ak by mala každá škola svoj podporný tím. Ale v niektorých lokalitách to tak stále nie je. Ak potrebujú ďalšiu pomoc, sú tu centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorých náplňou práce je aj realizácia prevencie a intervencie,“ skonštatovalo ministerstvo.

Ministerstvo poukázalo aj na ďalšie aktivity, ktoré realizujú VÚDPaP či Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Upozornilo napríklad na bezplatnú mobilnú aplikáciu na podporu duševného zdravia detí Sanity.