Táto drobnosť vám na benzínke ušetrí čas aj peniaze

Nejeden motorista sa na čerpacej stanici stretne so situáciou, keď musí čakať v rade na uvoľnenie miesta na tankovanie. Zvykneme sa pritom zaraďovať za stojany, ktoré majú tankovacie pištole na strane nádrže auta.

Čakanie na uvoľnenie plochy môže trvať aj niekoľko minút, pričom počas celého tohto času beží motor, a vy zbytočne prichádzate o peniaze. Riešenie, ako si urýchliť čas a ušetriť peniaze, je pritom mimoriadne jednoduché.

„Pre motoristov, ktorí si osvojili tento zvyk, je to zjavné,“ vysvetľuje britský predajca áut Graham Conway. „Lebo môžete použiť ktorýkoľvek stojan, bez ohľadu na to, či má hadice naľavo alebo vpravo. Je to ako superschopnosť každej benzínky!“

„Hadica pripevnená k stojanu sa po vybratí naťahuje,“ pokračuje Conway v rozhovore pre britský portál Express. „To znamená, že s ňou môžete spokojne vykročiť k opačnej strane auta a tam si natankovať.“

Podľa Conwaya si túto skutočnosť uvedomujú mnohí vodiči, no máloktorý z nich ju využíva, za čo do istej miery môže aj nervozita alebo strach z poškodenia hadice či auta. Natiahnutá hadica by však pri tankovaní z opačnej strany nemala nijakým spôsobom poškodiť lak na karosérii.

Ak na benzínke predsa len čakáte v rade, uistite sa, že pri tom nebránite ostatným vodičom v prejazde.

Conway ďalej radí dôsledne dbať o to, aby sa vám zostatkové palivo z pumpy nevylialo na lak na aute. „Benzín je viac korozívny ako nafta a po čase môžu jeho kvapôčky odstrániť vrchnú vrstvu ochranného náteru,“ tvrdí predajca. „Ak vám často odkvapne, majte poruke handričku, ktorou rýchlo zotriete zostatkové palivo.“