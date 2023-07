Austrália povolila liečbu niektorých ochorení extázou a "čarovnými" hubami

Úrady v Kanade a Spojených štátoch umožňujú použitie jednej alebo oboch drog na medicínske účely iba v rámci výskumu alebo so špeciálnym povolením. Podobne by to malo fungovať aj v Austrálii.

Krajina vo februári kompletne zmenila klasifikáciu účinných látok na základe odporúčania Úradu na správu terapeutických látok. Podľa úradu sú tieto látky „relatívne bezpečné“, ak sa používajú v „kontrolovanom zdravotníckom prostredí“. V prípadoch, kde iné riešenia zlyhali, podľa odborníkov dokážu pomôcť pacientom s psychickými poruchami.

MDMA môže byť užitočná pri liečbe posttraumatického stresu a psilocybín pri depresii, uviedol Mike Musker, výskumný pracovník v oblasti psychického zdravia a prevencie samovrážd na Juhoaustrálskej univerzite. Podľa neho sa nebudú používať spôsobom, že človek si „hodí tabletku a odkráča“.

Pri MDMA sa uvažuje o podaní troch dávok v rozmedzí piatich až ôsmich týždňov počas terapie trvajúcej osem hodín. Pacient bude neustále pod dozorom lekárov a cena jedného terapeutického sedenia bude približne 1000 austrálskych dolárov (asi 610 eur).

Časť odborníkov schválenie použitia týchto drog kritizuje. „Keď sa pozriete na zákroky pri akomkoľvek inom ochorení, povedzme kardiovaskulárnom alebo rakovine, dostať liek na trh tak rýchlo, ako v tomto prípade, je nemožné. Na trhu nie sú žiadne lieky, ktoré by neprešli treťou a štvrtou fázou klinických skúšaní, čo je presne to, čo sa deje v tomto prípade,“ uviedla kognitívna neuropsychologička Susan Rossellová zo Swinburne University.

Hovorca ministerstva zdravotníctva „uznáva, že dôkazy používania týchto látok na liečbu pacientov s psychickými ochoreniami ešte neboli úplne potvrdené. Prínosy pre niektorých ...však prevažujú nad rizikami, najmä v prípadoch, kde je nedostatok iných možností liečby ťažko liečiteľných mentálnych ochorení.“

Ani pacienti by nemali podľahnúť ilúzii o zázračnom lieku. „Čítal som o prípadoch, keď pacienti mali 'zlý trip' alebo opätovne prežili traumatzujúci zážitok. Je preto potrebné postupovať veľmi opatrne. Pred podaním týchto látok by sme mali pacientov varovať, že im hrozí aj takýto vedľajší účinok,“ uviedol Musker.