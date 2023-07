Súd podporil dizajnérku, ktorá odmietla vytvoriť webstránku pre LGBTQ pár

Najvyšší súd Spojených štátov v noci na sobotu rozhodol, že niektorí súkromní podnikatelia nemusia poskytovať svoje služby párom rovnakého pohlavia, ak im v tom bráni náboženské presvedčenie. Ide najmä o umelcov či tvorcov obsahu online. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Súd takto rozhodol v prípade kresťanskej grafickej dizajnérky Lorie Smithovej z amerického štátu Colorado, ktorá z náboženských dôvodov odmietla navrhnúť svadobnú webstránku pre dvojicu osôb rovnakého pohlavia.

Vytvorenie svadobnej webstránky pre LGBTQ pár „sa nezhoduje“ s jej kresťanským presvedčením, uviedla Smithová. Na súde preto napadla zákon, ktorý v Colorade podnikateľom zakazuje diskriminovať klientov na základe pohlavia, rasy, náboženstva či orientácie. Dizajnérka tvrdí, že ak by musela webstránku vytvoriť, porušovalo by to jej ústavné právo na slobodu prejavu.

„Coloradský právny systém od jednotlivcov vyžaduje, aby tvorili naratív, v ktorý sami neveria,“ uviedol v rozhodnutí sudca Neil Gorusch a podpísali ho všetci šiesti konzervatívni sudcovia Najvyššieho súdu.

Zástupkyňa liberálnych sudcov Sonia Sotomayorová však upozornila, že takéto rozhodnutie nesie riziko, že okrem umelcov a tvorcov obsahu by mohli legálne odmietnuť obslúžiť LGBTQ ľudí aj iní podnikatelia.

Agentúra AFPO pripomína, že prípad Smithovej je podobný rozhodnutiu súdu z roku 2018, keď pekár Jack Phillips pre svoje kresťanské presvedčenie odmietol upiecť svadobnú tortu pre homosexuálny pár. Najvyšší súd vtedy čiastočne rozhodol v jeho prospech – výrobou torty na LGBTQ svadbu by boli porušené jeho náboženské práva.