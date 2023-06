Prieskum ukázal, ako Kollárova kauza ovplyvnila volebné preferencie hnutia Sme rodina

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v júni, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. Druhá v poradí by skončila strana Hlas-SD (16,3 percenta), po nej nasleduje Progresívne Slovensko (13,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre TV Markíza.

Štvrtá v poradí by skončila Republika, ktorá by získala 9 percent hlasov voličov. Zdá sa, že kauza Borisa Kollára, ktorý fyzicky napadol svoju expriateľku, priaznivcov hnutia Sme rodina výrazne neodradila. Aj v júni je Sme rodina piatou najsilnejšou stranou so ziskom 6,1 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj KDH a OĽANO a priatelia, ktorých by volilo 6 percent hlasujúcich, SNS so ziskom 5,5 percenta a SaS (5 percent).

Pred bránami parlamentu by ostali Aliancia (3,9 percenta), Demokrati (3,6 percenta), Kotlebovci-ĽSNS (2,1 percenta), Modrí, Most-Híd (1,6 percenta) i Za ľudí (0,7 percenta). Potrebných päť percent by nezískali ani Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia či Demokratická strana.

Prieskum sa konal od 21. do 28. júna na reprezentatívnej vzorke 1012 respondentov.