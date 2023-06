Lavrov: Ak obilná dohoda padne, Rusko pošle chudobným krajinám obilie zadarmo

Platnosť dohody vyprší 17. júla. Lavrov však ubezpečil chudobné krajiny, že v prípade nepredĺženia dohody môžu rátať s ruským obilím, ktoré dostanú zadarmo. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

„Postoj Západu k tejto dohode je nehorázny,“ povedal Lavrov na adresu Británie a Spojených štátov. Podľa neho Rusku došla trpezlivosť po výbuchu čpavkovodu vedúceho z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy začiatkom júna. Z incidentu, ktorý sa odohral začiatkom júna, sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.

Čiernomorská obilná iniciatíva, ktorú vlani podpísala Ukrajina a Rusko za asistencie Turecka a OSN, mala pomôcť vyriešiť svetovú potravinovú krízu. Rusko a Ukrajina patria medzi najväčších svetových vývozcov poľnohospodárskych produktov, takže je od nich závislých mnoho krajín.

„Ak Čiernomorská iniciatíva zanikne, poskytneme najchudobnejším krajinám dodávky obilia v porovnateľnom alebo väčšom objeme, a to na vlastné náklady a bezplatne,“ povedal ruský šéf diplomacie.

Tzv. obilná dohoda má zabezpečiť vývoz potravín a hnojív z troch ukrajinských prístavov – Čornomorsk, Odesa a Pivdennyj.

Rusko už vopred avizovalo, že ak nebudú splnené jeho požiadavky – znovuzapojenie ruskej poľnohospodárskej banky Rosseľchozbank do platobnej siete SWIFT, obnovenie dodávok poľnohospodárskych strojov a súčiastok do Ruska, zrušenie obmedzení týkajúcich sa poistenia a obnovenie čpavkovodu –, obilnú dohodu nepredĺži. Hoci Moskva podobný krok naznačovalo už predtým, nakoniec k predĺženiu dohody vždy pristúpila. Od júna minulého roka bola dohoda predĺžená trikrát, naposledy do 17. júla.