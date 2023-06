Na letisku v Kišiňove sa strieľalo, dvaja ľudia sú mŕtvi

Dvoch ľudí zastrelil v piatok na letisku v moldavskom Kišiňove cudzinec, ktorého tamojšie orgány odmietli vpustiť do krajiny. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.

Po odmietnutí vstupu do krajiny sa cudzinca snažili odviesť príslušníci pohraničnej stráže. Jednému z nich však zobral pištoľ a vystrelil na dvoch ľudí, ktorých smrteľne zranil. Útočníka následne podľa AP zneškodnili a spútali príslušníci špeciálnej jednotky.

Celé letisko po streľbe evakuovali.

Prezidentka Maia Sanduová oznámila, že o život prišiel jeden z pohraničníkov a zamestnanec bezpečnostnej služby.

Podľa nepotvrdených správ páchateľ istý čas držal rukojemníkov. Miestne médiá krátko po incidente informovali, že útočníkom bol ruský občan, ktorý do Kišiňova priletel z Turecka. Ako však neskôr vyhlásil premiér Dorin Recean, podozrivý pochádzal z Tadžikistanu. Premiér doplnil, že zranenia utrpel aj jeden z cestujúcich.

V reakcii na vtedy ešte nepotvrdenú informáciu, že útočník bol z Ruska, agentúra DPA napísala, že do Moldavska denne prichádzajú stovky Rusov. Pri pasovej kontrole na letisku si ich personál zvyčajne zoberie nabok a pýta sa ich na dôvod cesty. Predstavitelia moldavských bezpečnostných zložiek sa totiž obávajú, že Rusko by mohlo do ich krajiny pod rôznym krytím vyslať vojakov či iných ozbrojencov s cieľom destabilizovať situáciu.