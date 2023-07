Šéfkuchárka prezradila najlepší spôsob skladovania vajíčok. Takto sa tak rýchlo neskazia

Dlhodobo sa vedú diskusie o tom, kde skladovať vajíčka, aby vydržali čerstvé čo najdlhšie. Kým v niektorých domácnostiach sa skladujú na pulte, iné ich dávajú do pivnice či priamo do chladničky. Skladujú ich v rôznych nádobách od pôvodného kartónového obalu až po keramické nádoby v tvare sliepky.

Šéfkuchárka Anna Williams prezradila, ako a kde je najvhodnejšie vajcia skladovať. Vajcia by sa podľa nej mali uchovávať mimo keramických nádob a mimo presne určených políc v chladničke, píše portál Express.

Podľa šéfkuchárky je najlepšie miesto pre vajíčka stredná polička v chladničke. Aj to však má svoje pravidlá. Umiestnite ich bližšie k zadnej časti a nechajte ich v kartóne, v ktorom ste ich kúpili. „Toto miesto v chladničke je najlepšie. Vajcia sa tak uchovávajú pri konštantnej teplote a kartónové škatule poskytujú dokonalú úroveň ochrany. Navyše je na nich uvedený dátum spotreby,” povedala Anna Williams. Do tejto poličky by ste podľa nej mali ukladať aj zvyšky jedál a rôzne pochutiny.

Uskladnenie už rozbitých vajec si vyžaduje odlišný prístup. Šéfkuchárka odporúča uchovávať bielka a žĺtky samostatne v zakrytej miske oddelene od ostatných surovín.

Ako uviedla britská Agentúra pre potravinové štandardy (FSA), skladovanie vajec pri konštantne nízkej teplote je najlepší spôsob, aby ste sa vyhli skazeniu. Rozbite vždy iba vajcia, ktoré budete v daný deň potrebovať, radí FSA. Ak to však nevyjde, neskladujte ich rozbité dlhšie ako 24 hodín.