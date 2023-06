Zemetrasenie v obľúbenej destinácii Slovákov: Chorvátske mesto vystrašili otrasy

Dnes ráno (30.6.) zasiahlo Dubrovník pomerne silné zemetrasenie. Informuje o tom portál TV Noviny. Zatiaľ nie sú známe informácie o škodách.

Dnevnik.hr napísal, že podľa seizmológov bolo epicentrum zemetrasenia v Bosne a Hercegovine „Pomerne silné zemetrasenie pri Dubrovníku s magnitúdou 4,0 podľa Richterovej stupnice bolo cítiť v piatok ráno o 5:54, “ informovali miestni seizmológovia.

„Ako veľký výbuch. Trvalo to veľmi krátko,“ opísali otrasy miestni obyvatelia pre Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC).

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 39 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

https://t.co/bKBgMenA4F

https://t.co/44vngdM2ty

https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/JGop9XN5D9