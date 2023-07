Ako pestovať šalát v lete: Takto odolá aj vysokým teplotám

Optimálna teplota na pestovanie šalátu je 15 - 20 °C. Rastie však aj pri nižších teplotách, niektoré odrody dokážu odolať aj mrazom. V lete ich však pestuje len málokto, častým dôvodom je pri tom zhorknutie šalátu. Väčšina domácností vysádza šalát skoro na jar a zbiera koncom jari až začiatkom leta. Následne priestor v záhrade uvoľní iným rastlinám.

Vypestovať chutný šalát v lete nie je také jednoduché ako počas chladnejších dní, no nie je to nemožné.

Vyberte si správny druh šalátu

Vyberte si radšej odrody listového šalátu ako hlávkového. Listový šalát môžete začať zbierať hneď, ako vonkajšie listy dosiahnu potrebnú výšku. Ak odrežete iba vonkajšie listy, zostávajúce stredové listy budú môcť pokračovať v raste a budete sa stále tešiť z mladých listov.

Ak ponecháte listy šalátu orezané nakrátko, rastliny budú pokračovať v tvorbe nových listov až do leta. Ak necháte listy, aby sa zväčšili a dozreli, rastlina dostane signál, aby vytvorila stonky kvetov a semeno. Vtedy už šalát nebude jedlý.

Dostatok tieňa

Zasaďte šalát v tieni vyšších rastlín, ako sú paradajky, kukurica, vinič, uhorky či tekvica. Jednoducho nájdite v záhrade holé miesto pri vyšších rastlinách a šalát zasaďte. Na jar však šalát potrebuje viac slnka. Miesto teda závisí práve od toho, kedy šalát sadíte.

Dobré zavlažovanie

Vďaka pravidelnému zalievaniu rastliny lepšie odolávajú vysokým teplotám. Voda vyparujúca sa z pôdy zabezpečuje prirodzené chladenie. Zavlažujte šalát každý deň. Častejšie, ak je extrémne teplo a sucho. Listy šalátu sa skladajú prevažne z vody a na silnom slnečnom svetle a v suchej pôde vysychajú a vädnú. Korene šalátu bývajú plytké, preto je častá zálievka dôležitejšia ako hlboká.

Šok presadením

Ak všetko ostatné zlyhá a zdá sa, že rastliny to neprežijú, vykopte ich zo zeme a nanovo ich zasaďte. Je to šok pre systém a rastlina sa opäť zameria na rast koreňov a oddiali sa tvorba semien. Nenechávajte ich mimo zeme ani nedovoľte, aby rastliny vyschli. Len ich vyberte a okamžite presaďte.

Zasejte novú plodinu v lete

Ak chcete mať šalát na zber koncom leta, pravdepodobne budete musieť zasadiť druhú plodinu začiatkom leta. V teplých a suchých podmienkach však môže byť pre semená šalátu ťažké vyklíčiť. Takto im však môžete pomôcť:

Nájdite im tienisté miesto a doprajte dostatok vlahy. Semená zasejte, až keď je pôda dostatočne mokrá. Hriadku so semenami zakryte. Každý deň odkryte a polejte, kým neuvidíte známky klíčenia. Vtedy môžete zakrytie odstrániť úplne. Malo by to trvať asi sedem až desať dní. Polievajte vždy, keď pôda vyschne. Aj keď sú sadenice malé, môže to znamenať zalievanie viac ako raz denne.