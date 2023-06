Zelenskyj príde na summit NATO len v prípade, ak jeho lídri preukážu "odvahu"

Ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj sa ho však nezúčastní, ak lídri Aliancie nepreukážu "odvahu" a nevyšlú jasný signál, že sa tento proces môže začať. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News, ktorá sa odvolala na poradcu ukrajinského prezidenta Ihora Žovkvu.

Kyjev pripustil, že sa nemôže stať súčasťou NATO, kým na jeho území prebieha vojna; chce však začať s prístupovým procesom. „Táto žiadosť je teraz na stoloch lídrov spojencov z NATO,“ uviedol hlavný poradca Zelenského v oblasti diplomacie Žovkva.

„Summit vo Vilniuse bude veľmi dobrým začiatkom pre odpoveď na túto žiadosť. A odpoveďou myslíme pozvánku na členstvo, ktorá je iba prvým dejstvom,“ dodal.

Spojenci Ukrajiny zostávajú rozdelení v otázke, ako rýchlo by sa mala stať súčasťou NATO; niektorí sú opatrní v súvislosti s každým krokom, ktorý by Alianciu dostal bližšie k možnej vojne s Ruskom, uvádza Sky News. Podľa Kyjeva však boj Ukrajiny proti ruskej invázii demonštruje skutočnosť, že je hodná vstupu do Aliancie.

Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že „nemá pre neho cenu“ ísť na summit NATO v prípade, že nedostane „signál“ - a jeho neprítomnosť môže zatieniť akýkoľvek prejav západnej jednoty na vrcholnej schôdzke tejto vojenskej aliancie.

„Ak na summite vo Vilniuse nebude žiadny výsledok, (Zelenskyj) nemá dôvod ani čas na to, aby tam šiel,“ uzavrel Žovkva.

Summit Aliancie v litovskom hlavnom meste Vilnius sa uskutoční 11. a 12. júla.