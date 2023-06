Veľká investícia na Kysuciach: Vzniknú stovky pracovných miest

Spoločnosť Schaeffler otvorila v Kysuckom Novom Meste výskumné a vývojové centrum, ktoré vyvíja produkty a komponenty pre elektromobilitu a inteligentné podvozkové systémy. Investícia do jeho vybudovania dosiahla 20 miliónov eur, počet zamestnancov by sa mal do roku 2025 zvýšiť zo súčasných 350 na 500. Po otvorení centra o tom vo štvrtok informoval konateľ a riaditeľ spoločnosti Schaeffler na Kysuciach Milan Jurky.

Štvorposchodové vývojové centrum má 4000 štvorcových metrov (m2) a ďalších 4000 m2 predstavujú priestory na testovanie s technológiami a testovacími stanicami. „Našou výhodou je, že výskum a vývoj je prepojený s výrobou. Vyvíjané produkty sa neskôr realizujú vo forme prototypov a otestujú sa v laboratóriách. V prípade, že sa rozhodne o ich výrobe v našom podniku, industrializujú sa v našej výrobe, čo považujeme tiež za veľkú výhodu,“ povedal Jurky.

V kysuckej pobočke spoločnosti Schaeffler pracuje 4300 ľudí dvadsiatich národností, z nich pracuje 350 vo vývoji. „Región Kysúc je pre spoločnosť Schaeffler ideálny. Umožňuje nám využívať univerzity a výskumné inštitúcie svetovej kvality s relevantnou technologickou odbornosťou a zároveň získať prístup k najlepším a najšikovnejším vývojovým špecialistom na Slovensku,“ podotkol Jurky.

Výstavba nového vývojového centra sa začala koncom roka 2021. Je súčasťou globálnej siete spoločnosti Schaeffler s viac ako 8000 zamestnancami v 20 výskumných a vývojových centrách v rôznych krajinách sveta. „Vo viac ako polovici našich vývojových lokalít pracujeme na elektrifikovaných hnacích sústavách, riešeniach mobility a inovatívnych riešeniach podvozkov pre našich zákazníkov z celého sveta,“ uviedol vedúci divízie e-mobility v spoločnosti Schaeffler Jochen Schröder.