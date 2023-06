Fico odmieta zodpovednosť Smeru-SD za neprijatie úpravy sexuálnej výchovy

Skonštatoval to predseda strany Robert Fico. Odmieta, že by bol Smer-SD zodpovedný za neprijatie novely, ktorá do určitej miery "dávala kontrolu nad progresívnou sexuálnou výchovou v školách".

„Ak sa tento zákon objaví na ktorejkoľvek mimoriadnej schôdzi NR SR, tak veľmi radi zaň zahlasujeme, ale v stredu sa skončila schôdza, preto už nebol žiadny priestor na pokračovanie v rokovaní o tomto školskom zákone,“ uviedol Fico. Pripomenul, že Smer-SD návrh z dielne Richarda Vašečku (OĽANO) podporil v prvom čítaní a v druhom sa zdržal len pri hlasovaní o skrátení jednej z lehôt.

Vašečka v novele žiada, aby rodičia mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. Novela bola na programe poslednej riadnej schôdze tohto volebného obdobia. Pri hlasovaní však zákonodarcovia neschválili skrátenie lehoty pri hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu a o zákone ako o celku sa nerozhodlo.