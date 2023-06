Surovikinov osud je neznámy, Kremeľ odporúča obrátiť sa na ministerstvo obrany

O jeho postavení a mieste pobytu nie je nič známe od sobotňajšej neúspešnej vzbury žoldnierov Vagnerovej skupiny.

Surovikin, prezývaný aj generál Armagedon, je zástupcom veliteľa kombinovanej skupiny ruských jednotiek na Ukrajine, kde sa do bojov zapojili aj vagnerovci.

Ako pripomenula agentúra Reuters, Surovikin sa v sobotu objavil na videu, v ktorom apeloval na vodcu žoldnierov Jevgenija Prigožina, aby zastavil svoju vzburu proti Kremľu. Vyzeral vyčerpane a nebolo jasné, či hovorí pod nátlakom. Neskôr sa objavili nepotvrdené správy, že ho vypočúvajú bezpečnostné služby.

Niektoré ruské médiá na sociálnych sieťach dokonca informovali, že Surovikina zatkli, lebo bol na strane Prigožina. Známy prokremeľský vojenský bloger Vladimir Romanov napísal, že generála zatkli 25. júna, deň po skončení vzbury vagnerovcov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok na brífingu odporučil novinárom, ktorí sa zaujímali o Surovikinov osud, aby sa obrátili na ruské ministerstvo obrany. To sa zatiaľ nevyjadrilo.

Na otázku jedného z reportérov, či Surovikin má stále dôveru ruského prezidenta Vladimira Putina, Peskov odpovedal, že Putin je „hlavný veliteľ a spolupracuje s ministrom obrany a s náčelníkom generálneho štábu.“

Denník The New York Times s odvolaním sa na americké spravodajské služby o dianí v Rusku napísal, že Prigožin by nevyvolal vzburu, keby si nebol istý podporou niekoho vysokopostaveného.

Zdroje amerického denníka tiež uviedli, že o plánoch zakladateľa Vagnerovej skupiny vedel práve Surovikin.

Prigožinom iniciovaný „pochod spravodlivosti“ na Kremeľ sa začal večer 23. júna. Do soboty rána vagnerovci obsadili Rostov nad Donom a dostali sa až do Lipeckej oblasti. Pochod sa skončil dohodou medzi Prigožinom a ruským vedením. Podľa nej žoldnieri, ktorí sa rozhodli zostať vo Vagnerovej skupine, budú môcť „odísť do Bieloruska“. Ďalší mali dostať ponuku podpísať zmluvu a stať sa príslušníkom regulárnej ruskej armády.

Podľa medializovaných správ je Prigožin už v Bielorusku.

Peskov však vo štvrtok povedal, že „v súčasnosti nemá informácie o tom, kde sa Prigožin nachádza“.