Za Smer-SD bude na 150. mieste kandidovať šéf Socialistov

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil šéf Smeru-SD Robert Fico. Spojenie so Socialistami je podľa Fica snahou o vytvorenie priestoru pre ľavicového voliča vybrať si vhodného kandidáta.

„V poslednom období sme sledovali veľmi pozorne každú stranu, ktorá sa pohybuje v ľavicovom priestore, a snažili sme sa nájsť prieniky, ktoré by umožnili našu spoluprácu,“ skonštatoval Fico. Ocenil, že Socialisti.sk sú v niektorých oblastiach ešte „zemitejší“ ako Smer-SD. „Majú záujem priamo navštevovať podniky na Slovensku, hovoriť so zamestnancami, chrániť ich práva,“ dodal. Víta, ak budú tieto aktivity súčasťou kampane. Fico pripomenul, že ich volebné programy sa vo väčšine zhodujú a nemajú trecie plochy, ktoré by ich oddeľovali.

Medzi priority Socialistov patrí postavenie zamestnancov, ich dôstojné ohodnotenie, chcú tiež otvárať témy skracovania pracovnej doby na 30-hodinový pracovný týždeň. Socialisti.sk chcú otvoriť diskusiu o návrate života do odľahlých regiónov, kde chýba práca. V oblasti medzinárodnej politiky chcú upozorňovať na potrebu mierového urovnania konfliktu na Ukrajine. Bekmatov kritizuje výrazné výdavky na zbrojenie.