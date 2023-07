Nečakaný objav archeológov: Naozaj už pred 2000 rokmi jedli ľudia pizzu?

Nové dôkazy ukazujú, že jedno z najobľúbenejších jedál môže byť oveľa staršie, ako si všetci mysleli. Archeológovia v Taliansku odkryli stáročia starý obraz zobrazujúci niečo, čo vyzerá ako skromná pizza. Mnohé ingrediencie z dnešnej pizze sa pritom v čase, keď bola freska vytvorená, nepoužívali.

Vykopávky v Pompejach na úpätí Vezuvu odhalili 2000 rokov starú fresku s detailným tanierom s jedlom, vrátane toho, čo vyzerá ako okrúhly kus chleba ozdobený surovinami. Vyzerá ako pizza, no chýbajú tam dnes bežne používané ingrediencie. Paradajky a mozzarella, ktoré tvoria základ pizze, sa totiž v talianskej kuchyni začali používať až o stovky rokov neskôr. Kým paradajky sa priviezli z Ameriky, mäkký syr viedol takmer priamo k zrodu pizze v neďalekom meste Neapol v roku 1700.

A still-life discovered in #pompeii with an offering of bread (?) and fruits next to a cup of wine pic.twitter.com/DfNOMynN7i