Pestujete uhorky? Toto musíte spraviť, aby neboli horké

Len máloktorý pestovateľ sa nestretol s úrodou horkých uhoriek. Uhorky sú známe tým, že sú niekedy až extrémne plodné. Čo však s takou hojnou úrodou, keď chuť nestojí za nič? To, či uhorka zhorkne, nezistíte počas jej rastu, kedy by sa s tým ešte dalo niečo spraviť. Preto je dôležité podniknúť preventívne kroky.

Čo môže za horkosť uhoriek?

Skutočná príčina horkosti uhoriek je zlúčenina kukurbitacín. V uhorkách je vždy prítomný, ale hladiny sa menia v závislosti od procesu pestovania zeleniny. Čím vyššia je hladina kukurbitacínu, tým bude uhorka horkejšia.

Uhorky obsahujú kukurbitacín B a kukurbitacín C, zlúčeniny, ktoré by mali spôsobiť, že listy budú horké a menej chutné pre zvieratá, ktoré by ich mohli ohrýzať. Tieto zlúčeniny sú zvyčajne obmedzené na listy a stonky rastlín. Teda časti rastlín, ktoré ľudia nejedia, takže si ich prítomnosť neuvedomujeme. Ich vplyv na chuť objavíme, až keď sa presunú do plodov.

Ako nevypestovať horké uhorky?

Zdá sa, že horkosť sa šíri do plodov kvôli stresu počas rastu. Počas pestovania sa preto vyhnite nasledujúcim podmienkam, ktoré sú potenciálnymi vinníkmi horkých uhoriek.

Sucho

Dlhé obdobia horúceho a suchého počasia môžu výrazne prispieť k horkým uhorkám. Počas extrémneho sucha doprajte uhorkám dostatok vlahy. Zvážte pridanie kvapkovej závlahy, aby ste zabezpečili, že rastliny dostanú primeranú a konzistentnú vlhkosť. Pozor však na premokrenie pôdy, uhorky sú náchylné na plesne.

So stúpajúcimi teplotami môžete tiež okolo koreňov pridať mulč, čím pomôžete udržať vlhkosť pôdy a zabránite burine v raste.

Pôda bez živín

Ďalším faktorom vplývajúcich na horkosť uhoriek je nedostatok živín. Pôda bohatá na organickú hmotu vedie k produkcii uhoriek s lepšou chuťou. Pri príprave záhonov pridajte kompost a potom rastliny hnojte aj počas vegetačného obdobia.

Ak vaša pôda nie je ideálna, doprajte uhorkám každé 4 až 6 týždňov vyvážené hnojivo

Konkurenčný boj

Uhorky nemajú rady súťaž o vodu a živiny, či už ide o iné rastliny uhoriek alebo burinu. Udržujte záhon bez buriny a rastliny uhoriek vhodne rozmiestnite. S dostatkom priestoru na rast a dostupnými živinami majú dobre rozmiestnené uhorky tendenciu vyhýbať sa horkosti.

Nedostatok slnka

Samozrejme, nemôžete ovládať hodiny, počas ktorých bude svietiť slnko, ale môžete uhorky zasadiť na miesto, kde dostanú toľko slnka, koľko to len bude možné. Nesaďte k nim vyššie plodiny, ktoré by ich mohli zatieniť.

Rovnako ako u všetkých rastlín, skutočným trikom pre zdravé, produktívne rastliny uhoriek je preskúmať, aké pestovateľské podmienky rastlina uprednostňuje, a urobiť všetko pre to, aby ste im ich poskytli. Aj niekoľkodňový stres môže spôsobiť poškodenie. Okrasné rastliny sa pravdepodobne zotavia, ale s uhorkami a inými jedlými rastlinami máte len jednu šancu na to, aby ste to urobili správne.