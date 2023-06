Draft NHL: V prvom kole vybrali dvoch Slovákov, Dvorskému sa splnil sen

Osemnásťročného útočníka si z 10. miesta vybral klub NHL St. Louis Blues. V 1. kole sa dočkali výberu dvaja Slováci, po Samuelovi Honzekovi siahlo zo 16. priečky Calgary Flames. Draftovou jednotkou sa podľa očakávania stal Connor Bedard, 17-ročného kanadského centra si z najvyššieho miesta vybral klub Chicago Blackhawks.

Dvorský sa stal piatym najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Pred ním draftovali v prvej desiatke Juraja Slafkovského (1. miesto v roku 2022), Šimona Nemca (2., 2022), Mariána Gáboríka (3., 2000), Róberta Petrovického (9., 1992), Borisa Valábika (10., 2004) a Branislava Mezeia (10., 1999). „Sen sa stal skutočnosťou, som neskutočne šťastný. Kvôli tomuto momentu som tvrdo pracoval,“ povedal Dvorský v prvom rozhovore.

Talentovaný center hral v uplynulej sezóne v druhej švédskej lige za tím AIK Štokholm, kde v 38 zápasoch nazbieral 14 bodov za šesť gólov a osem asistencií. Pre nasledujúcu sezónu už podpísal zmluvu s IK Oskarshamn účinkujúcim v najvyššej švédskej súťaži SHL. Predstavil sa aj na medzinárodnej scéne. Na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov bol líder slovenskej reprezentácie, ktorej pomohol k štvrtému miestu 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch. Svoju krajinu reprezentoval aj na šampionáte do 20 rokov, kde v piatich stretnutiach strelil gól a pridal dve asistencie.

„Som extrémne šťastný, že si ma vybral St. Louis. Mal som s nimi viac mítingov, ale bolo tam viac tímov. Momentálne prežívam iba šťastie, užívam si to. Bol som trochu nervózny, no som rád, že to takto dopadlo. Je to pre mňa obrovská motivácia,“ povedal Dvorský pre RTVS priamo v Nashville.

Honzek sa pred minulou sezónou presunul z Trenčína do kanadskej juniorskej WHL, kde žiaril v drese Vancouveru Giants. V 43 zápasoch zaznamenal 56 (23+33) bodov. Slovensko reprezentoval na MS do 20 rokov, šampionáte sa však preňho skončil predčasne, keď sa zranil v druhom zápase proti USA. „Cítim sa neskutočne. Toto je vec, o ktorej som dlho sníval. Teraz sa mi sen splnil. Som hrdý, že sa môžem stať súčasťou Calgary Flames,“ uviedol 18-ročný krídelník v prvom rozhovore so zámorskými novinármi.

Bedarda si vybralo z prvého miesta Chicago, ktoré vyhralo draftovú lotériu. Kanadského centra považujú za generačný talent, Blackhawks chcú na ňom postaviť prestavbu. Sedemnásťročný útočník získal s kanadskou reprezentáciou už tri zlaté medaily. Najprv v roku 2021 triumfoval s tímom v kategórii do 18 rokov, z titulu sa tešil aj na šampionáte do 20 rokov v rokoch 2022 aj 2023. Bedard sa stal v uplynulej sezóne Hráčom roka v Canadian Hockey League (CHL), dostal aj ocenenie pre najlepšieho nováčika a najproduktívnejšieho hráča uplynulej sezóny.

Prekvapenie sa konalo na druhom mieste, z ktorého si podľa väčšiny expertov mal Anaheim zvoliť ďalšieho kanadského útočníka Adama Fantilliho. Napokon si však Ducks vybrali švédskeho centra Lea Carlssona. Fantilli z tretej priečky zamieril do organizácie Columbusu Blue Jackets. Zo štvrtého miesta siahli predstavitelia San Jose po americkom útočníkovi Willovi Smithovi.

Najvyššie draftovaným obrancom sa stal Rakúšan David Reinbacher, ktorého si vybral Montreal. Voľbu mal na pódiu vyhlásiť brankár Carey Price ako zástupca Canadiens, pred mikrofónom mu však vypadlo meno hráča. Neskôr sa mladíkovi na Twitteri ospravedlnil. Reinbacher vyrovnal zápis krajana Thomasa Vaneka a spoločne s ním je najvyššie draftovaný Rakúšan v histórii. Najvyššie draftovaným ruským hokejistom sa nakoniec nestal krídelník Matvej Mičkov. Predbehol ho obranca Dmitrij Simašov, ktorý zo šiesteho miesta putoval do organizácie Arizony Coyotes. Mičkova si zo siedmej pozície vybrala Philadelphia Flyers.

Vstupný draft v Nashville pokračuje 2. až 7. kolom vo štvrtok o 17.00 SELČ.

Poradie v 1. kole draftu NHL 2023:

1. Chicago Blackhawks - Connor Bedard (Kan., center)

2. Anaheim Ducks - Leo Carlsson (Švéd., center)

3. Columbus Blue Jackets - Adam Fantilli (Kan., center)

4. San Jose Sharks - Will Smith (USA, center)

5. Montreal Canadiens - David Reinbacher (Rak., obranca)

6. Arizona Coyotes - Dmitrij Simašov (Rus., obranca)

7. Philadelphia Flyers - Matvej Mičkov (Rus., krídelník)

8. Washington Capitals - Ryan Leonard (USA, krídelník)

9. Detroit Red Wings - Nate Danielson (Kan., center)

10. St. Louis Blues - Dalibor DVORSKÝ (SR, center)

11. Vancouver Canucks - Tom Willander (Švéd., obranca)

12. Arizona Coyotes (od Ottawy Senators) - Danill But (Rus., krídelník)

13. Buffalo Sabres - Zach Benson (Kan., krídelník)

14. Pittsburgh Penguins - Brayden Yager (Kan., center)

15. Nashville Predators - Matthew Wood (Kan., krídelník)

16. Calgary Flames - Samuel HONZEK (SR, krídelník)

17. Detroit Red Wings (od New Yorku Islanders cez Vancouver Canucks) - Axel Sandin Pellikka (Švéd., obranca)

18. Winnipeg Jets - Colby Barlow (Kan., krídelník)

19. Chicago Blackhawks (od Tampy Bay Lightning) - Oliver Moore (USA, center)

20. Seattle Kraken - Eduard Šalé (ČR, krídelník)

21. Minnesota Wild - Charlie Stramel (USA, center)

22. Philadelphia Flyers (od Los Angeles Kings cez Columbus Blue Jackets) - Oliver Bonk (Kan., obranca)

23. New York Rangers - Gabriel Perreault (Kan., krídelník)

24. Nashville Predators (od Edmontonu Oilers) - Tanner Molendyk (Kan., obranca)

25. St. Louis Blues (od Toronta Maple Leafs) - Otto Stenberg (Švéd., center)

26. San Jose Sharks (od New Jersey Devils) - Quentin Musty (USA, krídelník)

27. Colorado Avalanche - Calum Ritchie (Kan., center)

28. Toronto Maple Leafs (od Bostonu Bruins cez Washington Capitals) - Easton Cowan (Kan., krídelník)

29. St. Louis Blues (od Dallasu Stars cez New York Rangers) - Theo Lindstein (Švéd., obranca)

30. Carolina Hurricanes - Bradly Nadeau (Kan., krídelník)

31. Colorado Avalanche (od Montrealu Canadiens cez Floridu Panthers) - Michail Guľajev (Rus., obranca)

32. Vegas Golden Knights - David Edstrom (Švéd./USA, center)