Na Slovensku vyrastie nová fotovoltická elektráreň za 18 miliónov eur

Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 18 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru firmy Green energy estate, ktorá ho predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Predmetom činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie,“ uvádza firma v zámere s tým, že ide o stavbu plošného charakteru, ktorá je v súlade s územným plánom obce.

Navrhovaný fotovoltický systém sa skladá zo šiestich FVE, ktoré budú umiestnené severozápadne od obce Bunkovce na hranici s obcou Veľké Revištia. Celý systém má obsahovať približne 54.260 kusov fotovoltických panelov. „Celkový výkon FVE bude 30 MW,“ dodáva.

Navrhovaná stavba má podľa spoločnosti dočasný charakter, a to na dobu životnosti FVE panelov, čo je približne 20 rokov. S výstavbou plánuje začať v úvode budúceho roka, pričom by mala trvať rok. Následne by FVE Bunkovce mala byť uvedená do skúšobnej, a od apríla 2025 aj do trvalej prevádzky.