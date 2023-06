Počas prázdnin narastá problém užívania drog medzi mladými ľuďmi

V európskom priestore je problémom aj ich vysoká dostupnosť. Dochádza aj k nárastu užívania kombinácií látok a ich rozmanitosti, čo môže viesť k závislostiam. Upozornil na to riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave Ľubomír Okruhlica. Rodičom odporúča, aby téme venovali pozornosť.

„Po prázdninách a neskôr k nám prichádzajú mladí ľudia, ktorí hovoria, že začali užívať rôzne látky práve období prázdnin,“ uviedol Okruhlica na stredajšej tlačovej konferencii. Je podľa neho dôležité, aby rodičia venovali tejto skutočnosti pozornosť.

Okruhlica poukázal na potrebu opatrnosti rodičov pri návšteve niektorých krajín v okolí Slovenska. Česká republika (ČR) je podľa neho najviac postihnutá užívaním marihuany a kanabinoidov. Predáva sa tam aj látka kratom, ktorá je na Slovensku zakázaná. „Predáva sa v automatoch, je vysoko dostupný a mladí ľudia to kupujú. Je to opioid, čiže látka, ktorá pôsobí podobne ako morfín, ale je slabšia,“ uviedol riaditeľ.

V Poľsku existuje problém so syntetickými drogami. Rakúšania majú v porovnaní so Slovenskom problém s opioidmi a opiátmi, či už ide o lieky alebo heroín. „Je to však pomerne drahé a dostupnosť pre našich ľudí je dosť zlá z hľadiska ekonomického,“ uviedol Okruhlica.

Zdôraznil, že rodičia by mali byť opatrní a informovaní o výskyte drog v častých destináciách slovenskej mládeže. „Teória naznačuje, že čím je vyššia dostupnosť danej látky v jednotlivých krajinách, tým viac ľudí ju vyskúša, a tým pádom sa stane viac ľudí závislými,“ upozornil riaditeľ.