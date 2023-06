Lukašenko: Putin sa chcel Prigožina počas vzbury zbaviť

Ten sa počas víkendu vzbúril proti ruskému vojenskému vedeniu, informuje TASR podľa stredajších správ televízie Sky News a agentúry Reuters.

„Porozumel som, že bolo prijaté nemilosrdné rozhodnutie... odkrágľovať“ vzbúrencov, uviedol Lukašenko v utorok podľa bieloruských štátnych médií.

„Navrhol som Putinovi, aby sa neunáhlil... 'No tak', povedal som. 'Poďme sa porozprávať s Prigožinom a jeho veliteľmi',“ opísal Lukašenko sobotňajší rozhovor s ruským prezidentom.

„Počúvaj Saša, je to bezvýznamné. Nedvíha ani telefón, s nikým nechce hovoriť,“ reagoval podľa Lukašenka Putin.

Bieloruský líder ďalej uviedol, že odporučil ruskému prezidentovi, aby sa „pozeral ďalej, ako za špičku svojho nosa“ a myslel na to, že odstránenie Prigožina by mohlo viesť k rozsiahlej vzbure jeho bojovníkov.

Lukašenko je blízkym spojencom Putina i starým známym Prigožina, uvádza Reuters. Bol to práve on, kto sprostredkoval dohodu, na základe ktorej šéf vagnerovcov v sobotu nariadil svojim bojovníkom stiahnutie. Podľa tejto dohody sa tiež Prigožin v utorok presunul do Bieloruska. Jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú a utiahnu sa do Bieloruska, alebo budú začlenení do ruských ozbrojených síl.

Podľa Lukašenka by bieloruská armáda mohla teraz ťažiť zo skúseností vagnerovcov. „Je to tá najvycvičenejšia jednotka v armáde... takých ľudí v Bielorusku nemáme,“ uviedol Lukašenko s tým, že tomuto rozumejú aj predstavitelia jeho ozbrojených síl.

Prigožinov pokus o vzburu proti vojenskému vedeniu spôsobil v Rusku cez víkend chaos, keď jeho žoldnieri pochodovali smerom k Moskve. K pochodu prišlo po tom, čo Prigožin v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Šéf vagnerovcov neskôr uviedol, že išlo o protest a nie o pokus zvrhnúť vládu.