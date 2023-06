Neschváliť učebnicu sexuálnej výchovy bolo rozhodnutie komisie, uviedol minister

Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora, ktorý vzal toto rozhodnutie na vedomie.

„K samotnej učebnici sa nechcem a neviem vyjadrovať,“ povedal šéf rezortu školstva. Podľa jeho slov by bolo zrejme lepšie, keby informácie o sexualite poskytovali deťom okrem rodičov aj školy. Inak sú podľa neho deti stratené v internetovej džungli. „Na to, aby to učitelia a školy zvládli, potrebujú učebnice, metodickú a odbornú pomoc,“ povedal šéf rezortu školstva.

V programovom vyhlásení vlády je podľa Bútoru uvedené, že sa pozrú na proces učebnicovej politiky a na schvaľovanie učebníc. Potvrdil, že k tomu pripravujú návrhy pre novú vládu. „Budeme pripravovať metodiku schvaľovania učebníc,“ dodal minister školstva.