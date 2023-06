Dobrá správa pre cestovateľov: S pásmovou chorobou pomôže obľúbená pochúťka

DNES - 20:01

Či už cestujete do iných časových pásiem často, alebo je to len záležitosť letnej dovolenky, môže vám to rozhodiť vnútorný biorytmus. Zvládnuť to vám pomôže aj takáto drobnosť.

Jet lag alebo pásmovú chorobu spôsobuje cestovanie v odlišných časových pásmach. Ide o únavu a poruchy spánku, ktoré plynú z narušenia biorytmu po rýchlom prekonaní niekoľkých časových pásiem. Príznaky viac pociťujú starší ľudia a sú zvyčajne horšie pri cestovaní smerom na východ. V prípade cesty na východ má človek problém zaspať, smerom na západ sa zase budí skoro ráno. Jet lag sa prejavuje často vyčerpanosťou, bolesťou hlavy, ale aj dezorientáciou, neschopnosťou koncentrovať sa či žalúdočnými problémami. Dá sa tomu čiastočne vyhnúť dostatočným príjmom vody a zdravou stravou počas letu. Okrem toho cestovatelia radia hýbať sa v lietadle, využiť užitočne čas počas letu a po prílete ísť von počas dňa, nesnažiť sa to dospať. Tiež pomáha vyhýbať sa nápojom, ktoré narúšajú spánok, ako je alkohol či nápoje s kofeínom. Nová štúdia austrálskej leteckej spoločnosti Qantas a Centra Charlesa Perkinsa na Univerzite v Sydney zistila, že vplyv na tento problém môže mať aj čokoláda. Podľa výskumu môže čokoláda znížiť vplyv jet lagu a tiež znížiť únavu počas letu. V štúdii testovali na dobrovoľníkoch rôzne osvetlenie, režimy spánku a čas jedla, aby zistili, ako môžu zlepšiť zážitok pre cestujúcich na diaľkových letoch. Spolu s chilli bola čokoláda určená ako ďalšia potravina, ktorá by mohla pomôcť cestujúcim. Výskumníci uviedli, že tak chcú podporiť produkciu aminokyseliny tryptofán v mozgu, ktorá sa bežne nachádza v čokoláde, aby sa ľuďom lepšie cestovalo. Počas výskumu odborníci tiež upravili načasovanie podávania jedál, aby sa pokúsili zosúladiť s biorytmom. Špecifické položky na jedálnom lístku, vrátane rýb a kuracieho mäsa spárovali s rýchlymi sacharidmi. Okrem toho by v ponuke nemali chýbať polievky, mliečne výrobky či dezerty. Zdieľať tento článok na Facebooku