Kotuliak: Informatika sa rozvinula asi najrýchlejšie z technických odborov

"Prispieva k pokroku v mnohých ďalších, nielen technických disciplínach," priblížil pre TASR dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity Ivan Kotuliak.

Dnes sú to podľa neho najviac diskutované pokroky v medicíne a bioinformatike. Podotkol, že ponuka štúdia univerzít sa nie vždy rozširuje zodpovedajúcim tempom. „Tradičným problémom je dlhodobé nedostatočné financovanie univerzít technického vzdelávania vrátane prírodných vied, ale aj nedostatočná podpora inovácií,“ ozrejmil Kotuliak.

Štúdium podľa jeho slov v súčasnosti v porovnaní so štúdiom v roku 1993 nemá veľa spoločného. „V tom období nebolo samozrejmé, že študent mal svoj počítač, výkon vtedajších počítačov nedosahoval úroveň dnešných slabších mobilov,“ doplnil. Zároveň aj technológie a vývojové prostredie boli v začiatkoch.

Upozornil, že za odchod slovenských študentov do zahraničia môže z veľkej miery nastavenie spoločnosti. Podmienky na slovenských univerzitách sú podľa neho porovnateľné, ak nie lepšie, ako na pracoviskách v zahraničí. „Problém je, že kontinuálne zdôrazňovanie odchodu do zahraničia vytvára dojem, že šikovní by mali odísť,“ podotkol dekan.

Potrebné je zlepšiť verejné obstarávanie výskumného vybavenia. „Čakať vyše deväť mesiacov nie je reálne, zlepšiť treba tiež nefunkčný systém podpory inovácií a problémové pasáže legislatívy, ktoré bránia univerzitám zakladať a participovať na spinoff a startupových projektoch z dôvodu nedostatočnej flexibility nakladania s majetkom,“ spresnil.

„Ak Slovensko nebude zachytávať trendy a investovať do vzdelania a inovácií v informačných technológiách, IT firmy začnú postupne odchádzať a Slovensko sa naozaj stane iba montovňou automobilov,“ upozornil Kotuliak. Je podľa neho nevyhnutné v čo najväčšej miere podporovať inovácie a vytvárať podmienky na poskytovanie kvalitného technického a prírodovedného vzdelania.