Peters: Bezpečnostné zložky pred útokom na Kapitol ignorovali varovania

Vyhlásil to predseda komisie, ktorá v utorok vydala novú správu o spravodajských zlyhaniach pred útokom. Uvádza to TASR na základe informácií agentúry AP.

Komisia podrobne popisuje, ako bezpečnostné zložky zlyhali, keď nevenovali pozornosť internetovým príspevkom a správam, v ktorých sa otvorene hovorilo o násilných plánoch niektorých prívržencov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Podľa predsedu komisie senátora Garyho Petersa bezpečnostné zložky nezlyhali pri zhromažďovaní dôkazov, ale pri „vyhodnocovaní vážnosti hrozby a postúpení informácií partnerským bezpečnostným zložkám“.

Trump po prezidentských voľbách v novembri 2020 odmietol uznať prehru a 6. januára 2021 vyzval svojich prívržencov, aby „bojovali ako diví“. Následne sa vyše dvojtisícový dav pohol smerom ku Kapitolu, kde v tom čase prebiehalo overovanie výsledkov volieb. Dav vnikol do budovy a dočasne prerušil proces overovania výsledkov volieb. Útočníkov sa podarilo z budovy vytlačiť a spacifikovať až po výraznom posilnení počtu príslušníkov bezpečnostných zložiek, medzitým však stihli demolovať zariadenie budovy, rozbíjať okná, vyrážať dvere a podľa správy zverejnenej tento rok napáchať škody za približne 2,7 miliardy amerických dolárov.

Nová správa uvádza, že FBI a ministerstvo vnútornej bezpečnosti zľahčovali hrozbu dokonca aj v čase, keď útok už prebiehal. Príslušníci FBI o 10.00 h v daný deň informovali, že „aktuálne neexistujú žiadne reálne hrozby“ – a to napriek tomu, že mnohí účastníci zhromaždenia mali na sebe balistické prilby, nepriestrelné vesty, vysielačky a vojenské batohy.

Správa uvádza tiež množstvo konkrétnych prípadov či snímok obrazovky, ktoré mali bezpečnostné zložky k dispozícii. Jedným z nich bol aj tip z decembra 2020, ktorý dostala FBI. Podľa neho sa na zhromaždení vo Washingtone plánovali zúčastniť príslušníci krajne pravicovej extrémistickej skupiny Proud Boys, ktorí sa vyjadrili, že „plánujú skutočne zabíjať ľudí,“ uvádza správa.

Ďalším príkladom uvedeným v správe je aj tip od bývalého pracovníka ministerstva spravodlivosti, ktorý FBI poslal snímku obrazovky s online príspevkami členov extrémistickej skupiny Oath Keepers, kde napríklad stojí: „Existuje jediná cesta dnu. Žiadne transparenty. Žiadne pochody. Náboje, k*a!“

Správa komisie tiež uvádza správu od spoločnosti prevádzkujúcej platformu Parler, ktorú na komunikáciu pred útokom používali Trumpovi stúpenci. Spoločnosť upozornila FBI na správy, ktoré naznačovali, že by mohlo dôjsť k násilnostiam: „Toto už nie je zhromaždenie a nie je to už ani protest. Je to posledný vzdor, Kapitol je červená línia... Nečudujte sa, ak ho obsadíme“.

FBI aj ministerstvo vnútornej bezpečnosti vydali vyhlásenia, podľa ktorých mnoho zmien navrhovaných správou už bolo vykonaných najmä v oblasti analýzy údajov a ich zdieľania s partnerskými orgánmi.