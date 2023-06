Video: Toto sa stane, ak v Číne prekročíte priechod pre chodcov na červenú

V oblasti sledovania správania vlastných obyvateľov na verejnosti je Čína priekopníkom. Najnovšie v snahe potrestať nebezpečné prechádzanie cez cestu vláda naprieč celou krajinou rozmiestnila kamery, ktoré nasnímajú tvár chodca a následne ju zverejnia na obrazovke na chodníku.

Prvými mestami, ktoré sa popýšili systémom na báze umelej inteligencie, boli Čen-ťiang a Wen-čou, neskôr aj metropoly Peking, Šanghaj, Šen-Čen a Nanking.

Sociálne siete ešte v roku 2017 ovládlo video, ktoré zachytávalo správanie systému osadeného v jednom z prvých čínskych miest s touto vychytávkou. Na obrazovke vedľa cesty sa po porušení dopravných predpisov zjavia fotografie narušiteľov spolu s ich priezviskom, časťou čísla z preukazu totožnosti a miestom, na ktorom došlo k porušeniu zákona.

Chinese facial recognition system to discourage minor traffic violations. Cross the road when you shouldn't and a picture of you with your name, ID card number pop up on the big screen for everyone to see. pic.twitter.com/M3uRILtYEG