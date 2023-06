Litva a Lotyšsko vyzvali NATO na posilnenie jeho východného krídla

Je to reakcia na očakávania, že ruská žoldnierska Vagnerova skupina si po presune do Bieloruska vybuduje v tejto krajine svoju novú základňu. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.

Vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin v utorok priletel do Bieloruska po tom, čo tamojší prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval dohodu, ktorou sa ukončila vzbura žoldnierov v Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že bojovníkom vagnerovcov bude ponúknutá možnosť presídlenia do Bieloruska.

„Tento krok je potrebné posúdiť z iného bezpečnostného hľadiska. Videli sme, čo títo žoldnieri dokážu,“ povedal lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkevičs novinárom počas návštevy Paríža, ktorú absolvoval s partnermi z ostatných pobaltských krajín.

Šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis povedal, že rýchlosť, akou vagnerovci postupovali na ruskú metropolu Moskva, keď za jediný deň prešli stovky kilometrov, ukazuje, že obrana pobaltských štátov by sa mala posilniť.