Majitelia nových tabuliek s evidenčným číslom hlásia problémy pri parkovaní

V posledných mesiacoch sa nový dizajn evidenčných čísiel áut stretol s rozličnými reakciami od majiteľov nových áut. Jedným z problémov, s ktorým sa vodiči stretávajú, je, že parkovacie senzory v obchodných domoch majú problém rozpoznať nový typ písma na tabuľkách. V článku o tom informuje portál spravy.rtvs.sk.

Nový formát a vizuálny dizajn spôsobili, že vznikla petícia za zrušenie nového fontu písma na týchto tabuľkách, ktorú doposiaľ podpísalo takmer 2 500 ľudí.

Nový dizajn tabuliek s evidenčnými číslami vzišiel zo šiestich návrhov, pričom víťazný bol návrh študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. "Tá základná idea je postavená na odlíšení znakov písma a číslic, kde písmená sú konštruované viac hranato a čísla zase oblo," vysvetlil Michal Tornyai, vedúci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave.

Nový dizajn však predstavuje problém pre niektoré parkovacie systémy, ktoré nedokážu rozoznať nový typ písma na tabuľkách. Martin Turčan, majiteľ jedného z nových evidenčných čísiel, pre RTVS opisuje, ako musí často oslovovať vrátnikov, aby ho manuálne vpustili cez rampy.

"V podstate sa mi to stáva všade. Nikde vo svete som nikdy nevidel, že by mala v strede nuly bodku. Samozrejme to spôsobuje problém. Oslovujete vrátnikov, musia vás púšťať manuálne cez rampy. Toto sa nedoriešilo," tvrdí Turčan.

Podľa ministerstva vnútra sa aktuálny dizajn ani formát tabuliek neplánuje meniť a parkovacie domy by si mali aktualizovať svoje systémy na čítanie značiek podľa platnej vyhlášky.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák varuje, že problém s čítaním nových značiek môže ešte nejaký čas pretrvávať. "Bude trvať nejaký čas, aby vlastne dodávatelia týchto technológií urobili také zmeny, aby toto nebol problém. Tie softvéry, ktoré dnes spracúvajú, oni sú nastavené a majú aj vlastnosť sami sa učiť a sú nastavané na rôzne typy," dodal Palčák.

Majiteľom vozidiel sa odporúča, aby si neupravovali či neprepájali čísla na evidenčných značkách na vlastnú päsť. Za takúto činnosť môže hroziť pokuta alebo dokonca aj odobratie tabuľky.