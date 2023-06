Bíreš: Päť miliónov eur od EÚ je slabá kompenzácia pre slovenských farmárov

Členské štáty EÚ na pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Luxemburgu schválili balík podpory pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku vo výške 100 miliónov eur.

Suma vydelená pre Slovensko vo výške 5,24 milióna eur je malá, uviedol v Luxemburgu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.

Európska komisia začiatkom mája navrhla balík finančnej podpory pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku v súvislosti s dovozom niektorých agrokomodít z Ukrajiny. Vyčlenenú sumu v pondelok ministri agrorezortov EÚ odobrili, v prípade Slovenska však ide o „smiešnu“ sumu, naznačil Bíreš.

„Päť miliónov pre Slovensko nie je dostatočná suma na kompenzácie. Je tam ešte balík z národných zdrojov, ale bude problém rozdeliť to tak, aby bola zaistená objektívnosť a aby tie kompenzácie aspoň v niečom pomohli poľnohospodárom,“ opísal situáciu Bíreš.

Spresnil, že o prerozdelení tejto sumy bude agrorezort diskutovať so stavovskými organizáciami, aby sa cielene podarilo využiť tieto zdroje.

Podľa návrhu eurokomisie výnimočné a dočasné preventívne opatrenia na dovoz obmedzeného počtu výrobkov z Ukrajiny pre uvedených päť štátov, ktoré nadobudli účinnosť 2. mája, budú platiť do 15. septembra. Bíreš priznal, že tento termín Slovensku nevyhovuje a v utorok doobeda o tejto situácii v Luxemburgu hovoril s rezortnými kolegami z ostatných krajín EÚ susediacich s Ukrajinou.

„Nám by vyhovovalo predlženie tohto opatrenia. Jednak sa začína žatva a pokiaľ by ten dovoz bol nekontrolovaný, zjavne by to poškodilo situáciu pestovateľov obilia. Aj z toho dôvodu, že pokiaľ cena zostane na súčasnej úrovni, budú veľmi rozmýšľať o tom, či založia ďalšiu úrodu. Musíme využiť všetky príležitosti na predlženie tohto opatrenia,“ odkázal minister.

Upozornil, že dovoz agrokomodít z Ukrajiny bude trvať naďalej a netýka sa to len obilia, ale aj ďalších potravín, čo vidia už teraz Slováci a aj ďalšie okolité krajiny. „Sme otvorení pomoci Ukrajine, ale nemôže to deformovať národný trh,“ zdôraznil Bíreš.