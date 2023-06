SaS predstavila priority v oblasti spravodlivosti, chce obnovu dôvery

Pracovať na nich chce v rámci rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť, ktorú povedie poslankyňa parlamentu a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Medzi prioritné témy patrí právny štát a obnova dôvery, ochrana práv menšín a ľudské práva, ako aj väzenstvo a jeho humanizácia.

SaS chce v oblasti spravodlivosti presadzovať vyrovnanie sa s paragrafom 363 Trestného poriadku, reformu prokuratúry, dotiahnuť tiež chce reformu súdnictva, ako aj jeho elektronizáciu. Za potrebné považuje zostaviť nový Občiansky zákonník a nový zákon o obchodných spoločnostiach.

Podľa Kolíkovej treba nastaviť tresty tak, aby boli primerané a uplatňovať alternatívne tresty, ktoré sú lacnejšie a humánnejšie. Humanizáciu chce strana presadzovať aj v oblasti väzenstva. „Pôjde napríklad o vytváranie priaznivých a dobrých podmienok pre život vo väznici, zvyšovanie ubytovacej kapacity pre väznené osoby, podporu sociálnych kontaktov väzňov či zlepšovanie sociálneho a ekonomického postavenia personálu, ktorý plní mnohé náročné úlohy,“ priblížil člen rady Róbert Mudronček. Ďalšou prioritou pre SaS je ochrana ľudských práv, a to práv Rómov, žien, ako aj ľudí z LGBTI+ komunity.

„Je nedôstojné, že ústava ako základný zákon je menená tak často a tak jednoducho, ako to funguje v súčasnosti. Naším cieľom je predstaviť také riešenia, ktoré by vychádzali z ústavnej teórie a praxe. Predstavíme možnosti, ktoré by boli odpoveďou na súčasný parlamentný legislatívny život a na smršť, v ktorých sa strácajú občania i predstavitelia verejného života,“ povedal člen rady ústavný právnik Tomáš Hubinák.