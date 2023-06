Poslanci okolo Hegera stále nemajú podpisy na odvolávanie Kollára

Odmietajú tému jeho odvolávania pre fyzické napadnutie jeho expartnerky spájať s Istanbulským dohovorom, čo bola požiadavka poslancov z SaS.

„Máme povinnosť voči všetkým ženám, ktoré zažili domáce násilie, aby sme sa postarali o to, že sa toto nezametie pod koberec a nestane na Slovensku normou,“ uviedla volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská na margo Kollárovej kauzy o fyzickom napadnutí jeho expartnerky.

Priblížila, že aktuálne majú vyzbieraných 22 podpisov, z toho 17 je od nezaradených poslancov zo strany Demokrati, jeden od nezaradeného poslanca z Progresívneho Slovenska Tomáša Valáška, dva im mali dodať poslanci OĽANO a dva poslanci za SaS. Letanovská opätovne vyzvala poslancov, aby odložili stranícke záujmy, prestali kalkulovať a špekulovať o podpore zákonov či budúcej koalícii a podpísali ich návrh. Zdôraznila, že politika nemôže byť prednejšia ako hodnoty.

V súvislosti so snahou poslancov SaS pripojiť k programu mimoriadnej schôdze aj Istanbulský dohovor Letanovská podotkla, že nemôžu prekryť Kollárovo odvolávanie ďalšou konfliktnou témou. Poznamenala, že Istanbulský dohovor je „rozbuškou“ a diskusia o ňom by prekryla pôvodný zámer. Spojením témy by sa podľa jej slov vytvorilo krovie pre Kollára a zanikla by podstata iniciatívy. „Podstatou je, že doma nesmie byť nikto týraný,“ zdôraznila. Demokrati ešte plánujú o tom s SaS hovoriť.

O spore s expartnerkou Barborou Richterovou hovoril Kollár na tlačových konferenciách. Priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol však jej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu SIS. Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany. Kollár z funkcie odísť nemieni.