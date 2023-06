Video: Šimpanzica bola celý život v zajatí. Takto reagovala, keď uvidela oblohu a otvorený priestor

29-ročná šimpanzica Vanilla žila do svojich dvoch rokov v notoricky známom laboratóriu experimentálnej medicíny a chirurgie primátov v New Yoeku (LEMSIP), ktoré bolo v roku 1997 zatvorené.

Potom bola so svojou skupinou prevezená do Kalifornie, kde bola zatvorená v útulku vo výbehu. Útulok kvôli hrozbe požiarov ukončil činnosť v roku 2019. Minulý rok sa ju podarilo premiestniť na lepšiu lokalitu, kde zachytili aj tento dojímavý moment.

V rezervácii Save the Chimps vo Fort Pierce na Floride prvýkrát videla oblohu a otvorený priestor. Šimpanzica, ktorá nikdy nebola mimo klietky či výbehu s veľkosťou garáže, bola svojím novým domovom priam očarená. Na videu vidieť, ako sa obzerá okolo seba, na oblohu a chystá sa preskúmať veľký priestor.

Video zdieľal primatológ zo Save the Chimps Dr. Andrew Halloran na sympóziu Americkej spoločnosti primatológov v Rene. „V Kalifornii žila Vanilla s ďalšími šimpanzmi v klietke s drôteným plotom bez trávy,“ povedal Halloran pre The Post. Podľa neho sa Vanilla dobre usadzuje: „Keď práve neskúma ostrov so svojimi priateľmi, zvyčajne ju možno nájsť na vrchole trojposchodovej lezeckej plošiny, odkiaľ skúma svoj nový svet.”

Jej nové ostrovné útočisko je podľa organizácie domovom 226 šimpanzov z laboratórií, zábavného priemyslu, obchodu s exotickými domácimi zvieratami a cestujúcich zoologických záhrad. Mnohé z nich predtým žili osamote a nikdy predtým nekomunikovali s inými šimpanzmi.

Halloran hodnotí každého nového šimpanza, ktorý do rezervácie dorazí, aby zistil, do ktorej z 12 šimpanzích komunít sa najlepšie hodí. Vanilla je zjavne so svojím zaradením spokojná. Vychádza so všetkými ostatnými 18 šimpanzmi na svojom ostrove, povedal Halloran. Má vraj obzvlášť hravý vzťah s alfa samcom Dwightom, ktorému kradne jedlo.