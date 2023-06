5 činností, ktorými by ste záhradu počas horúčav nemali zaťažovať

Horúčavy sú záťažou nielen pre človeka, ale aj rastliny. V prípade, že si stále nie ste istí, ktorým záhradným činnostiam sa počas nich radšej vyhnúť, prinášame vám prehľadný zoznam tých, s ktorými sa oplatí počkať na vhodnejšie počasie.

1. Kosenie

Teplo a sucho spomaľujú rast trávy, ktorá je aj bez kosenia nadmerne vysilená. S touto činnosťou preto radšej počkajte na chladnejšie a vlhkejšie počasie. Ak trávnik pokosíte ešte pred úderom horúčav, odrezky pomôžu ochrániť pôdu pred nadmerným vysychaním a pôsobením slnečných lúčov.

2. Prelievanie trávnika

Trávnik by sa mal polievať len v prípade nevyhnutnej potreby. To, či potrebuje vodu, zistíte napríklad aj tak, že naň stúpite – ak sa po odtiahnutí nohy steblá trávy hneď nevyrovnajú, trávnik treba poliať.

Ideálne je polievať trávnik raz za týždeň, a to najmä v chladnejšej časti dňa.

3. Strihanie kvetov

Rastliny si v teple potrebujú zachovať čo najviac vody a energie. Zastrihávaním ich však nútite investovať tieto cenné komodity do rastu nových kvetov a výhonkov, čo môže rastlinu napokon oslabiť. So strihaním preto radšej počkajte do jesene.

4. Sadenie

Okopávanie zeminy a akákoľvek ďalšia manipulácia s ňou počas sucha a tepla môže viesť k strate vlhkosti a zvýšeniu jej teploty, kvôli čomu sa nové sadenice neujmú. Saďte preto len v chladnejšej časti dňa alebo roka.

5. Polievanie hadicou

Polievanie hadicou vedie k nadmernému míňaniu vody, za čo sa vám nepoďakuje peňaženka ani planéta. Namiesto neho cieľte na pôdu pod rastlinami priamo pomocou tradičnej krhly.