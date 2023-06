ZSSK vypraví počas Levočskej púte celkovo 28 vlakov

Dôvodom je návšteva Mariánskej hory pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie, teda Levočskej púte. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach alebo u sprevádzajúceho personálu v zmysle Prepravného poriadku (PP) ZSSK,“ informoval Kováč. Vlaky nebudú zastavovať v Harichovciach ani v Levočských Lúkach a budú vedené tak, aby bolo možné vytvoriť prípoje v Spišskej Novej Vsi z vlakov a na vlaky hlavného ťahu Košice - Žilina - Bratislava.

Pokladnica bude v stanici Levoča výnimočne otvorená v sobotu v čase od 11.00 do 19.00 h a v nedeľu od 7.00 do 15.00 h. Cestovné doklady sa budú kontrolovať v Spišskej Novej Vsi a Levoči už pri nástupe do vlaku, respektíve vo vlaku.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránkach ZSSK.