Termín registrácie na žiadosť o príspevok na tablet či počítač sa predĺži

V rámci národného projektu Digitálny žiak môže príspevok získať až 152.000 žiakov základných a stredných škôl, pričom už oň požiadalo 90.000 žiakov. Žiaci a ich zákonní zástupcovia tak budú môcť o 350-eurový príspevok žiadať aj počas letných prázdnin, informovala v pondelok Digitálna koalícia.

„Projekt Digitálny žiak predstavuje adresnú pomoc pre tisíce rodín so školopovinnými deťmi. Primárne ide o štyri skupiny žiakov, a to žiakov prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiakov, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Primárnym cieľom projektu je totiž zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých žiakov bez ohľadu na to, z akého socioekonomického prostredia pochádzajú. Záujem o získanie príspevku je veľký,“ uviedla DK.

Predseda DK Mário Lelovský priblížil, že viac ako 10.000 žiakov už má svoje nové digitálne zariadenie doma. Ešte stále však pomoc nie je vyčerpaná úplne. Práve z tohto dôvodu sa DK spoločne s MIRRI rozhodli žiakom a ich zákonným zástupcom predĺžiť termín na registráciu.

„Jasne vidíme, že nových registrácií denne pribúda čoraz viac. Naším cieľom je doručiť pomoc čo najväčšiemu počtu žiakov. Z tohto dôvodu predlžujeme možnosť registrácie, skupina žiakov prvých ročníkov stredných škôl môže o príspevok požiadať do 31. augusta, pre všetky ostatné oprávnené skupiny žiakov je termín do 30. septembra,“ doplnil Lelovský. Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk.

Digitálna koalícia a MIRRI aktívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, jednotlivými základnými a strednými školami či s komunitnými centrami. „Spoločným cieľom je poskytnúť dostatok informácií a pomoc so samotným procesom registrácie všetkým, ktorí to potrebujú. Okrem fyzickej podpory v jednotlivých regiónoch sa žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu stále obrátiť aj na pracovníkov nášho call centra,“ uzavrel projektový manažér DK Pavol Šedo.