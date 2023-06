Princ William spúšťa novú iniciatívu v oblasti bezdomovstva

William, 41-ročný následník trónu, a jeho charitatívna Kráľovská nadácia (Royal Foundation) poskytnú zariadeniam na šiestich kľúčových miestach v Británii „priestor, nástroje a vzťahy“ na prevenciu bezdomovstva na lokálnej úrovni. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

Päťročná iniciatíva s názvom Homewards, ktorá sľubuje „transformačný prístup“ k tejto problematike, sa pokúsi vytvoriť „vyskúšaný a overený model, ktorý sa môže rozšíriť v celom Spojenom kráľovstve aj mimo neho“.

Jeho cieľom je nadviazať „bezprecedentné partnerstvá“ a zlepšiť pochopenie problematiky bezdomovstva, pričom program sa spúšťa spolu s novým výskumom, ktorý uvádza, že určitú skúsenosť s týmto fenoménom má v Británii každý piaty človek.

„V modernej a pokrokovej spoločnosti by mal mať každý bezpečný domov, malo by sa s ním zaobchádzať dôstojne a mala by mu byť poskytnutá potrebná podpora,“ uviedol William.

„Prostredníctvom programu Homewards chcem tento cieľ uskutočniť a počas nasledujúcich piatich rokov dať ľuďom v celom Spojenom kráľovstve nádej, že bezdomovstvu sa dá predchádzať, keď budeme spolupracovať,“ dodal.

Princ sa vydá na dvojdňové celoštátne turné, ktoré sa začne v pondelok v Londýne a počas ktorého oznámi daných šesť miest.

Na každom vybranom mieste pomôže organizácia Homewards vytvoriť miestne koalície ľudí, organizácií a podnikov, ktoré budú pracovať na prevencii bezdomovstva vo svojich oblastiach na základe miestnych potrieb a odborných znalostí.

Iniciatíva tiež poskytne prístup k bezprecedentnej sieti „najlepších odborných znalostí, partnerov a poskytovateľov finančných prostriedkov na miestnej a národnej úrovni“, uviedol Kensingtonský palác vo vyhlásení.

To zahŕňa flexibilné počiatočné financovanie až do výšky 500.000 libier v každej lokalite, ktoré je možné využiť na podporu realizácie konkrétnych akčných plánov.