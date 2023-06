Týmto farbám lakov na nechty sa vyhnite, ak nechcete vyzerať staršie

Starnutie sa neprejavuje len na tvári. Spoľahlivým ukazovateľom veku sú ruky. S vyšším vekom je koža tenšia, žily sú viditeľnejšie. Okrem toho neustále vystavovanie sa slnku urýchľuje vznik vrások a škvŕn od slnka. Všetky tieto znaky dokáže zvýrazniť nesprávna farba laku na nechty.

Na módnom YouTube kanáli s názvom Hair Skin beauty poradili, ktoré farby lakov na nechty by mali zrelé ženy prestať nosiť. S nimi totiž riskujú, že budú vyzerať staršie.

Vo videu vysvetľujú, že ruky sú často prvým miestom, na ktorom môžeme pozorovať známky starnutia. S pribúdajúcim vekom sa na rukách začínajú objavovať viditeľné žilky či suchá pokožka. Našťastie vzhľad rúk dokážete ovplyvniť aj takou jednoduchou vecou, ako je správny výber laku na nechty.

Podľa odborníkov existujú farebné odtiene lakov, ktoré pomáhajú udržať svieži mladý vzhľad a odtiene, ktorým by ste sa mali radšej vyhnúť. K takýmto farbám patrí napríklad čierna. Od tej by ste sa v zrelom veku mali radšej držať ďalej. Neznamená to však, že by ste sa mali vzdať všetkých tmavých farieb v prospech pastelových. Čiernu môžete nahradiť napríklad námorníckou modrou alebo tmavosivou.

Keďže množstvo pigmentu v koži sa s pribúdajúcimi rokmi zmenšuje, odborníčka radí vynechať aj biely lak na nechty. Ak patríte práve k tým, ktorí obľubujú neutrálne odtiene, nemusíte sa obávať. Skvelou alternatívou k bielemu laku sú krémové odtiene. Vyberte si farbu, ktorá ladí s tónom vašej pleti.

Vo videu tiež radia, aby ste sa vyhýbali farbám, ktoré upozorňujú na ruky a tým aj na starecké škvrny či iné známky starnutia. V neposlednom rade však expertka odporučila ženám, aby si vyberali taký odtieň, ktorí im najviac vyhovuje a prináša radosť.