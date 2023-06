Premiér: Definovať problémy verejnej správy a riešenia má pracovná skupina

Existuje na to pracovná skupina. Uviedol to v uplynulých dňoch počas hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Priblížil, že o výsledkoch by chceli komunikovať so samosprávami a verejnosťou.

„V tak krátkom čase nemáme ambíciu doriešiť všetky detaily. To asi nie je celkom možné, ale chceme zadefinovať z nášho pohľadu kľúčové problémy a námety na riešenie a budeme dúfať, že aj nová vládna koalícia, ktorá bude mať plný mandát od občanov, možno niektoré nápady využije v budúcnosti alebo minimálne urobí ďalšie kroky, ktoré by mohli viesť k tomu, že sa sprehľadnia finančné toky a upracú kompetencie, ktoré sú momentálne veľmi neprehľadné,“ skonštatoval premiér.

Uviedol, že po viac ako 20 rokoch fungovania aktuálneho modelu je namieste posúdiť ho a vypracovať odporúčanie viacerých zmien. Podotkol, že od roku 2006 sa vlády ani parlament otázkou do hĺbky nezaoberali. Myslí si, že pri diskusii o tejto problematike je možno dobré mať úradnícku vládu, ktorá nemá svojich primátorov a predsedov krajov, teda sa vie na problémy pozrieť „nezaťaženými“ očami. Pri verejnej správe hovorí o veľkej džungli v kompetenciách a financovaní. „Často je financovanie aj ad hoc menené aj vo väzbe na to, aké sú aktuálne politické ciele a nálady,“ podotkol.

Za svoj cieľ označil priniesť výpočet hlavných problémov aj z hľadiska decentralizácie. „Ale aby sme nehovorili len o problémoch, budeme hovoriť aj o alternatívnych riešeniach,“ dodal s tým, že by chcel pripraviť aj návrh možných úprav kompetencií a optimalizácie štruktúry zložiek verejnej správy.