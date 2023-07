Takto zabránite tomu, aby si mačky robili z vašej záhrady záchod

Zabezpečiť záhradu pred zvieratami je často priam nemožné, preto sa musíte zmieriť s návštevami divej zveri aj cudzích mačiek. Mladá žena, ktorá sa venuje renovácii domov sa však odmietla zmieriť s tým, že mačky z okolia si z jej kvetináčov urobili záchod. Keď si všimla, že má medzi rastlinami mačacie výkaly, rozhodla zabezpečiť svoju záhradu jednoduchým ekologickým spôsobom. Ako uviedla na sociálnej sieti, bonusom je, že dokonca to pomáha aj rastlinám v raste.

Becky zistila, že na odlákanie mačiek jej dobre poslúži kávová usadenina, ktorá je úplne neškodná. "Tu je môj tip číslo jeden, ak ste mali rovnako ako my problémy s mačkami od susedov, ktoré sa snažili používať vaše krásne kvetináče alebo nádoby ako kvitnúce toalety," povedala vo videu na sociálnej sieti.

S mobilom v ruke vyniesla do záhrady nádobu s kávovou usadeninou. "Stačí vziať mletú kávu, rozdrviť ju a dať na vrch pôdy," vysvetlila. Usadeninu hojne rozsypala po celej pôde. "Mačky zrejme nemajú rady jej vôňu. Odkedy sme to začali robiť, už sme nemali žiadne problémy s nevítanými návštevníkmi," povedala.

Keďže Becky pestuje ovocie, potešilo ju, že kávová usadenina funguje aj ako hnojivo. "Má to byť naozaj dobré aj pre vaše ovocné rastliny. Bol to pre nás dar z nebies. Už žiadne mačky," povedala víťazoslávne.

Jej video si našlo množstvo fanúšikov na TikToku, pričom viacerí Becky poďakovali za účinnú radu. "Dobrý spôsob, ako odohnať mačky bez toho, aby sme im ublížili. Chápem, že je to nepríjemné, ale je kruté ubližovať zvieraťu a toto je skvelá alternatíva," napísala Chloe. "Funguje to, používam to stále,” potvrdil David Salemi.